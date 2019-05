Aquí me quedo: Sergio Ramos despejó rumores y reveló que seguirá jugando en el Real Madrid

Sergio Ramos se queda en el Real Madrid. El equipo blanco convocó a conferencia de prensa este jueves para revelar cuál será el futuro del futbolista para la siguiente temporada. Los rumores de un posible interés del fútbol Chino que lo harían dejar el plantel fueron despejados por el propio jugador. Tendrá una temporada más.

Frente a los periodistas, el capitán explicó que "no se quiere ir del Real Madrid". "Mi sueño y mi ilusión siempre ha sido retirarme aquí. No me iría hasta que termine mi contrato. Incluso jugaría gratis.".

También explicó el supuesto problema con Florentino Pérez: "nuestra relación es de padre e hijo. Creo que todos tenemos problemas pero están solucionados".

Más información en breve...

