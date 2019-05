¿Sergio Ramos se va de Real Madrid? El gigante de Europa que se enteró del chisme y ya busca ficharlo

¿Sergio Ramos se va de Real Madrid? Esa es la pregunta que todos los hinchas del equipo blanco se hacen en estos momentos. Según ha informado el jueves 'El Chiringuito', el capitán evalúa su salida de Valdebebas para el mercado de fichajes de verano y ya se sabe el nombre del club que lo recibiría con los brazos abiertos.



Según publica el diario 'Marca', el PSG estaría muy interesado en contar con los servicios de Ramos desde la siguiente temporada. El camero es uno de los mejores centrales del mundo, experiencia le sobra y podría darle al equipo de Tuchel ese toque de calidad que le ha faltado en la temporada.

El problema para el PSG es que fichar a Sergio Ramos no será barato. Real Madrid le ha puesto una cláusula de 200 millones de euros y los parisinos podrían carecer de liquidez si no venden en el mercado de fichajes a alguna de sus estrellas como Neymar o Mbappé.

¿Por qué Ramos quiere irse del Real Madrid?

"La gente cercana a Sergio Ramos le ven desgastado. La ambición no la ha perdido, pero no están seguros dónde quiere seguir ganando", dijeron en 'El Chiringuito' sobre el capitán del Real Madrid. "Está desgastado por gestos y comentarios dentro del club que no son plato de buen gusto ni para Ramos ni para ningún futbolista", agregaron.



Hay que recordar que Sergio Ramos llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano en 2005 desde el Sevilla. Desde esa fecha, el camero se ha convertido en todo un referente en Valdebebas. Entre sus grandes conquistas figuran cuatro Champions League.

