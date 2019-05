Cuando el dinero compra la felicidad: esto le ofrecen a Sergio Ramos en China para que deje el Real Madrid

Cualquier otro hubiese presionado para irse. El defensor español y capitán del Real Madrid , Sergio Ramos , sorprendió al mundo del fútbol luego de conocerse que pidió su carta de libertad al presidente del club blanco, Florentino Pérez, para aceptar una millonaria oferta de un club chino. Sin embargo, y tal y como era de esperarse, el conjunto 'Merengue' le cerró la puerta a la posibilidad de ver marchar a uno de sus máximos referentes.



Ahora, según pudo dar a conocer el periodista español Josep Pedrerol en el programa 'Jugones', se ha develado el sueldo estratosférico por temporada que han llevado a pensar a Sergio Ramos en abandonar el Real Madrid. ¿De cuánto se trata? Bueno, la citada fuente menciona que desde China le ofrecieron al capitán 'Merengue' nada más y nada menos que 35 millones de euros.

🗣️"No lo olvidemos. El Madrid no es de Florentino. El Madrid es de los socios". El EDITORIAL de @jpedrerol sobre el CASO RAMOS y la CARTA DE LIBERTAD. #JUGONESpic.twitter.com/C97sk85m2S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 de mayo de 2019

Recordemos que todo esto ocurrió después de hacerse públicas las dudas de Sergio Ramos sobre su continuidad en el club la pasada semana. Motivo por el cual, el capitán del Real Madrid solicitó que lo dejasen ir gratis para así cerrar su ciclo en el conjunto madridista. Esto se habría dado en una reunión entre Ramos, su hermano y representante, René Ramos, su abogado, Julio Senn, y Florentino Pérez.



" Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar el transfer. Yo le dije que esto no podía ser", sostuvo Pérez el lunes en una entrevista con la cadena de radio Onda Cero. "Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además sería un precedente peligroso".



El defensor de 33 años es un gran ídolo del club, con el que ganó cuatro ediciones de la Champions League, aunque fue muy criticado por la floja campaña "merengue" en la temporada que acaba de terminar, en la que el Real Madrid terminó a 19 puntos del campeón Barcelona. Los blancos perdieron 12 partidos ligueros por primera vez en 20 años.



