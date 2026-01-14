Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Sigue Movistar Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Albacete: mira gratis América TV (Canal 4)
Por los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid vs. Albacete chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por Movistar Deportes, América TV (Canal 4), América tvGO, Win Sports y El Canal del Fútbol (ECDF). ¡Partidazo!
Este miércoles 14 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), Real Madrid vs. Albacete EN VIVO | EN DIRECTO buscarán el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en Perú; en Ecuador se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y Win Sports tiene los derechos en Colombia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Carlos Belmonte será el escenario de este duelo por los octavos de final de al Copa del Rey, el cual marcará el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco tras la salida de Xabi Alonso.
Movistar Deportes transmiten el partido entre Real Madrid vs. Albacete. (Video: Albacete) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.