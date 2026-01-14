Este miércoles 14 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. EN VIVO | EN DIRECTO buscarán el pase a los cuartos de final de la . La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en Perú; en Ecuador se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y Win Sports tiene los derechos en Colombia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Carlos Belmonte será el escenario de este duelo por los octavos de final de al Copa del Rey, el cual marcará el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco tras la salida de Xabi Alonso.

Movistar Deportes transmiten el partido entre Real Madrid vs. Albacete. (Video: Albacete)
