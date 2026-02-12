Si hay un partido que promete grandes emociones este jueves 12 de febrero, ese sin duda es el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El encuentro, que se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, arrancará a las 3:00 pm ET y 2:00 pm en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Es necesario mencionar que el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-1 al Albacete en los cuartos de final de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a un rival que también es serio candidato al título: el ‘Atleti’, que está muy cerca de la final del certamen por haber goleado 5-0 al Real Betis.

El FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey es un partido imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.