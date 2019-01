¿El que calla otorga? La cara de Stuani cuando le preguntaron sobre su fichaje por el FC Barcelona [VIDEO]

El FC Barcelona necesita reforzarse con un delantero en este mercado de fichajes 2019 y entre tantos jugadores que suenan, Cristhian Stuani parece colocarse en la linea de los favoritos. De hecho, la prensa catalana apunta que el goleador uruguayo del Girona llegaría por 15 millones de euros.

Abordado por los reporteros a su salida de las instalaciones del club catalán, Stuani prefirió guardar silencio ante las preguntas de la prensa. No quiso responder sobre la supuesta oferta que ya le habría hecho el FC Barcelona y tampoco acerca de si le gustaría vestirse de azulgrana.

"No sé nada, no sé nada", dijo el tercer goleador de LaLiga 2018-19. Mientras se alistaba para subir a su auto, Cristhian Stuani zanjó: "No puede decir nada, chico". No quiso ni confirmar ni negar los rumores que lo ponen como el reemplazo de su compatriota Luis Suárez en el FC Barcelona.

La importancia de otro '9' para el FC Barcelona

Con el Barcelona buscando ganar La Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, la contratación de un delantero adicional es esencial para garantizar que Messi y Suárez, ambos de 31 años, no sufran problemas físicos.



Stuani ha pasado la mayor parte de su carrera como un prolífico delantero de clubes que no son considerados grandes, como el Levante y el Espanyol, así como para el Middlesbrough inglés, donde estuvo dos años antes de unirse al Girona en 2017.