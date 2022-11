Cuatro equipos se disputan un trofeo. La Federación Española de Fútbol, a través de un comunicado, dio a conocer las fechas oficiales y cruces para la Supercopa de España que se jugará en el mes de enero de 2023. Este torneo alberga a los mejores equipos del país que tuvieron la oportunidad de disputar la final de la Copa del Rey y también al campeón como subcampeón del país.

Real Madrid y Valencia se encargarán de aperturar este certamen el día 11 de enero en Riad (Arabia Saudí). El día 12 del mismo mes, Real Betis y Barcelona se verán las caras. La final se jugará el día 15 y será entre el ganador de cada cotejo pactado.

Coincidentemente, la final de la Supercopa de España tendrá un cruce con la Jornada 17 de LaLiga Santander. Por esta razón, quienes clasifiquen podrán aplazar su partido. La RFEF hizo coincidir los enfrentamientos de dicha jornada con los duelos de semifinales, por lo que el Real Madrid recibirá al conjunto che en el Santiago Bernabéu, mientras que el equipo de Manuel Pellegrini se enfrentará al Barcelona en el Benito Villamarín.

En la edición de 2022 no se dio el partido por tercer y cuarto puesto luego de las semifinales. Por esta razón, quienes no accedan a la final, tendrán que regresar a España. Eso sí, no jugarán el duelo de LaLiga el fin de semana del 14 y 15 de enero teniendo un descanso.

Como viene siendo desde la 2019/2020, el campeón se decide después de jugarse las semifinales y la gran final final por el título, y lo hará fuera del territorio español. El Real Madrid se llevó el título en la final de 2022 al ganar al Athletic de Bilbao por 2-0.

¿Cómo clasificaron los equipos a la Supercopa de España?

Este certamen se disputa con cuatro equipos que lograron trascendencia en el país el curso anterior. Real Madrid clasificó por ser el vigente campeón de LaLiga mientras que Barcelona quedó como subcampeón. La Copa del Rey tuvo un giro distinto y fue Real Betis el campeón que venció a Valencia en la final.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor