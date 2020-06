Uno de los aciertos del AC Milan fue fichar a Theo Hernández para la campaña del 2019-2020. De hecho, el mismo jugador ha calificado esta temporada como la mejor que ha tenido. Debido a su buen desempeño, se dijo que clubes como el PSG o Juventus o, incluso, Real Madrid habían mostrado interés por él. Pero el francés ha salido a afirmar que no se irá de su actual equipo.

“Es la mejor temporada que he hecho después del Alavés y tengo que darle las gracias a la gente de Milan por la oportunidad. Tengo un contrato de cuatro años y me quedaré para cumplirlo. Por ahora, no tengo intenciones de irme para ningún lugar”, declaró Hernández en una conversación con Onda Cero.

“Tengo mi cabeza exclusivamente en Milan y en lo que pueda lograr acá. No me interesa partir”, agregó el joven futbolista de 22 años, quien a pesar de jugar en la posición de defensa, en esta temporada ha anotado cinco goles en la Serie A de Italia.

Su paso por Madrid

Hernández también jugó en el Real Madrid en el 2017-2018. Sin embargo, se le criticó por que no dio la talla. Ante esto, el francés explicó: “No tuve la oportunidad de demostrar lo que soy en el Madrid. Llegué demasiado joven, y llegando del Atlético no es fácil. Ahora he madurado bastante y por eso estoy donde estoy”.

Pero, ¿podría volver al club merengue en el futuro? “Tengo que seguir como estoy. Luego, ya se verá lo que pasa. En Milan estoy feliz y aquí me quiero quedar”, señaló.

Por último, Theo habló sobre su deseo de ponerse la camiseta del país donde nació y ya no representar a España. “He madurado. No me llamaron (los españoles) y me entró el calentón, pero ahora quiero jugar con Francia”, sentenció.

