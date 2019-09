Viajó a España sin que sus padres se enteraran: la historia de Thomas Partey, el engreído de Simeone

La 2019/20 inició con muchas sorpresas para el Atlético de Madrid. Salidas de pesos pesados como Diego Godín, Antoine Griezmann o Rodri Hernández obligaban a los ‘colchoneros’ a abrir la billetera para reformar el equipo y competir de igual a igual ante el FC Barcelona y Real Madrid. Así fue, los nuevos nombres se unieron a la disciplina del ‘Cholo’ Simeone y cuando todos formulaban posibles onces, nadie tenía en cuenta a la perla del entrenador argentino: Thomas Partey.

Los Marcos Llorente, Héctor Herrera, Koke y Saúl le ganaban la partida en todas las quinielas al futbolista ghanés, que no tenía tanto nombre, pero que ya se había ganado el respeto del Diego Pablo en las últimas dos temporadas. Sin hacer mucho ruido, el de 26 años podía ser considerado un fijo para su entrenador, pues entre el 2017/18 y 2018/19 disputó 65 partidos.

Thomas Partey anotó el gol del triunfo del Atlético de Madrid ante el Eibar.

Y es que es imposible dar por muerto a un futbolista que no le teme a nada. Crecido en Odumase Krobo (Ghana) con un padre que ya jugaba al fútbol, Thomas estuvo ligado a la pelota desde muy pequeño –jugó en el Krobo Youth, Revelation FC y en el Tema Youth– teniendo claro que su sueño era convertirse en un jugador de élite, sin reconocer que para lograrlo iba a tener que mentir, o mejor dicho, callar.

Porque después de haber crecido en un contexto donde constantemente veía muertos en la calle, robos, temas ilegales y demás; no había nada que no valiera para subirse al tren de la oportunidad. De esa manera, a través de contactos con su representante, la noticia le llegó como una sorpresa. Lo que pasa es que los agentes querían a un delantero, pero a éste no le interesaba viajar al ‘Viejo Continente’, por lo que Partey quedó como la segunda opción elegida ¿Quién dice que no puedes serlo? Solo faltaba hacer los papeles y subirse al avión.

Thomas Partey le anotó al Athletic Club la temporada pasada. (Getty/Liga Santander)

A escondidas

De un momento a otro, después de haberse negado a firmar un contrato con su club, la oportunidad le llegó. Había que treparse y no decir nada, literalmente. Un carro lo llevó hasta la capital para decirle que viajaría ese mismo día sin que su familia enterara, aunque ella haya sido la responsable de lo que estaba sucediendo.

Porque, sin que Thomas se enterara, su padre había vendido muchas pertenencias para conseguirle a su hijo los papeles necesarios para hacer el viaje correspondiente. “Si él me lo decía, yo no iba a aceptar”, contó a Marca el volante ‘colchonero’ reconociendo que él supo de la noticia después de algunos meses.

Thomas Partey marcando a Lionel Messi con la camiseta del Almería. (Getty) Thomas Partey marcando a Lionel Messi con la camiseta del Almería. (Getty)

Todo parecía hilvanarse entre mentiras y datos ocultos, pero con el fin de conseguir un objetivo: llegar a España. Ya en la ‘Madre Patria’ fue que Thomas tuvo que llevar a cabo toda la fortaleza con la que había crecido en África. El idioma y la rapidez del juego pareció ser lo que más le costó, pero con esfuerzo y dedicación la adaptación fue posible.

Su agradecimiento estuvo siempre presente. “Gracias a mis compañeros y entrenadores he podido aprenderlo todo”, prosiguió en el diario español, pero ya con el primer objetivo listo, el segundo estaba en mantenerse en la élite y hacerse un nombre como lo hiciera su compatriota Michael Essien, por ejemplo. Así, tras estar en el filial del Atleti, fue primero el Mallorca (en Segunda División) y después el Almería (ya en Primera), los que le abrieron la puerta para ganar minutos y mostrar si estaba a la altura. Él no decepcionó.

Michael Essien | Chelsea (2005-2012) - Real Madrid (2012-2013) - Chelsea (2013-2014). Michael Essien jugó en el Real Madrid entre el 2012 y 2013. (Getty)

Después de dos temporadas fuera de Madrid, el ‘Cholo’ lo repescaba para la 2015/16. Aunque al principio las oportunidades no le llegaban como él quería –incluso llegó a pedir salir del club–, la paciencia fue una muy buena amiga. Para la 2017/18, Simeone prometió darle más minutos y cumplió: en esa campaña jugó 33 encuentros de Liga Santander, superando los 29 que había disputado en las dos anteriores con la camiseta rojiblanca.

Thomas no es una estrella mundial, pero es todo lo que necesita el argentino en un equipo que se reestructuró para la 2019/20, pero que mantuvo a su pulmón. Ese jugador africano que lo dejó todo para cumplir un sueño y que ahora, en el Atlético de Madrid, puede decir que nunca dejará tirado al técnico que lo consolidó en la élite.

