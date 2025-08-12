Señal de TVE La 1y RTVE Play para ver el partido de Real Madrid vs. WSG Tirol, este martes 12 de agosto desde España. (Foto: @RealMadridCF / @WSGTirol / Composición Depor)
Todo listo para un nuevo encuentro al mando de Xabi Alonso. Desde el Tivoli Stadion de Innsbruck, este martes 12 de agosto el Real Madrid enfrentará al WSG Tirol local, a partir de las 19:00 horas peninsular y con transmisión de TVE La 1 y RTVE Play, señal que se verá desde España. El equipo merengue vive sus últimos días previo al inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga, donde tienen la obligación de pelearle fecha a fecha al Barcelona y Atlético de Madrid por el título. Aquí te dejo con toda la información para seguir este duelo desde España.

¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, amistoso Real Madrid vs. WSG Tirol desde España?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido amistoso entre WSG Tirol y Real Madrid por amistoso en Austria.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, WSG Tirol - Real Madrid por amistoso de la Liga 2025-26?

Suscríbete a RTVE Play para ver el WSG Tirol - Real Madrid por amistoso internacional previo al inicio de LaLiga 2025-26 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.

Real Madrid vs. WSG Tirol EN DIRECTO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: martes 12 de agosto de 2025
  • Lugar: Tivoli Stadion de Innsbruck, Austria
  • Hora: 19:00 horario peninsular
  • Canal TV: TVE La 1
  • Streaming: RTVE Play
