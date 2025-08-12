Todo listo para un nuevo encuentro al mando de Xabi Alonso. Desde el Tivoli Stadion de Innsbruck, este martes 12 de agosto el Real Madrid enfrentará al WSG Tirol local, a partir de las 19:00 horas peninsular y con transmisión de TVE La 1 y RTVE Play, señal que se verá desde España. El equipo merengue vive sus últimos días previo al inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga, donde tienen la obligación de pelearle fecha a fecha al Barcelona y Atlético de Madrid por el título. Aquí te dejo con toda la información para seguir este duelo desde España.
¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, amistoso Real Madrid vs. WSG Tirol desde España?
La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido amistoso entre WSG Tirol y Real Madrid por amistoso en Austria.
- Dial 1 de Movistar+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, WSG Tirol - Real Madrid por amistoso de la Liga 2025-26?
Suscríbete a RTVE Play para ver el WSG Tirol - Real Madrid por amistoso internacional previo al inicio de LaLiga 2025-26 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.
- Descarga la app de RTVE Play en Google Play Store
- Descarga la app de RTVE Play en App Store
Real Madrid vs. WSG Tirol EN DIRECTO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: martes 12 de agosto de 2025
- Lugar: Tivoli Stadion de Innsbruck, Austria
- Hora: 19:00 horario peninsular
- Canal TV: TVE La 1
- Streaming: RTVE Play