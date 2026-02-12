La Copa del Rey 2026 entra en su fase más apasionante y lo hace con un cruce que huele a final anticipada. Este jueves 12 de febrero, Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán en el partido de ida de las semifinales, un duelo de alto voltaje que promete intensidad, estrategia y emociones fuertes desde el primer minuto. El sorteo no fue benevolente: puso frente a frente a dos gigantes que llegan con ambición máxima y la necesidad de golpear primero en una eliminatoria que se definirá en 180 minutos.
El Barcelona aterriza en esta instancia tras superar al Albacete en una serie exigente y con el objetivo del triplete bien marcado en el horizonte. El equipo de Hansi Flick sigue firme en su lucha por el liderato de LaLiga y avanza con autoridad en la UEFA Champions League, lo que alimenta la ilusión de su afición.
Sin embargo, el desafío no podría ser mayor: enfrente estará un Atlético de Madrid acostumbrado a este tipo de batallas, en la única ronda del torneo del KO que se juega a doble partido, un formato que exige cabeza fría, máxima concentración y jerarquía para dar el primer paso rumbo a la final en el Estadio de La Cartuja.
¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, FC Atlético Madrid vs. Barcelona por la semifinal de ida de la Copa del Rey 2026?
La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra).
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, Atlético Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey 2026?
Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de la Copa del Rey 2026 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.
Atlético Madrid vs. Barcelona: horario, TV y dónde ver Copa del Rey 2026 en directo
- Evento: Atlético Madrid vs. Barcelona, ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025
- Lugar: Estadio Riyahd Air Metropolitano de Madrid (España), con capacidad máxima para albergar a 70.460 espectadores.
- Horario: 21:00 de Madrid (hora peninsular)
- Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026
- TV: LA 1 de TVE
- Streaming: RTVE Play