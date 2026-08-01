TyC Sports transmitirá el choque entre Real Madrid vs. Fiorentina EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 1 de agosto desde el Wörthersee Stadion, a partir de las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 1:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; 10:00 a.m. en México; y 6:00 p.m. en España. Además de TyC Sports, podrás seguir la transmisión mediante Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver TyC Sports para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Si TyC Sports transmite el amistoso internacional en tu país, podrás seguir el encuentro a través de los operadores de televisión que incluyan la señal deportiva dentro de su programación.

¿Cómo ver TyC Sports por cable para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

La forma más tradicional de acceder a TyC Sports es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores que incluyan el canal en su parrilla permitirán disfrutar del partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver TyC Sports por internet para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales de los operadores que ofrezcan acceso a TyC Sports vía internet, utilizando una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver TyC Sports desde el celular para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán acceder mediante la aplicación o plataforma habilitada por su operador de televisión que incluya la señal de TyC Sports.

¿Cómo ver TyC Sports desde una tablet para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Las tablets también permiten seguir la transmisión del encuentro mediante las aplicaciones oficiales de los operadores compatibles con TyC Sports, ofreciendo acceso desde cualquier lugar con internet.

¿Cómo ver TyC Sports en Smart TV para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la señal de TyC Sports mediante las aplicaciones disponibles de su proveedor de televisión o a través de dispositivos compatibles conectados al televisor.

¿Cómo ver TyC Sports desde una PC o laptop para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Otra opción consiste en ingresar a la plataforma online del operador que incluya TyC Sports. Luego de iniciar sesión con las credenciales correspondientes, podrás seguir el amistoso en directo.

¿Cómo ver TyC Sports mediante un operador de TV para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a TyC Sports tanto desde el decodificador como desde sus plataformas digitales. Así, los usuarios pueden ver el partido dentro o fuera de casa utilizando su cuenta de cliente.

¿Cómo ver TyC Sports en múltiples dispositivos para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Dependiendo del servicio contratado, los operadores que ofrecen TyC Sports permiten acceder al contenido desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el duelo entre Real Madrid y Fiorentina de la manera más cómoda.

Real Madrid vs. Fiorentina se enfrentan por amistoso internacional. (Video: Real Madrid)