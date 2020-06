Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: ver horarios y canales de fecha 32 de LaLiga Santander 2020.

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: aquí tienes los horarios y canales del partido que se jugarán en el estadio Municipal de Balaídos por la fecha 32 de LaLiga Santander 2020. El partido, en el que Lionel Messi buscará el gol 700 de su carrera, empezará a las 10 de la mañana (hora Perú y 5 de la tarde en España) y será transmitido en todo el planeta por las señales de DirecTV, Movistar Partidazo, Sky Sports México y Mitele Plus.

La previa del partido se ha visto marcada por la salida de Arthur Melo a la Juventus este mismo fin de semana. A pesar de los rumores, el DT Quique Setién lo ha convocado para el duelo de LaLiga Santander, pero no ha evitado pegarlo un palo en medio de una posible partida.

“No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores. Nunca sabremos si está bien hecha la operación o no”, comentó Setién en rueda de prensa.

Barcelona vs. Celta de Vigo: horarios y canales del partido

País Horario Canal Perú 10:00 DirecTV / DirecTV GO Colombia 10:00 DirecTV / DirecTV GO Ecuador 10:00 DirecTV / DirecTV GO Argentina 12:00 DirecTV / DirecTV GO Chile 12:00 DirecTV / DirecTV GO Uruguay 12:00 DirecTV / DirecTV GO México 10.00 SKY Sports España 17:00 Movistar Partidazo / Mitele Plus

El entrenador azulgrana afirmó estar satisfecho con el rendimiento de Arthur en su tiempo al frente del equipo, pero reconoció que quizás le falto un poco más de “continuidad” en el juego.

”Es verdad que ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y ha tratado hacerlas por todos los medios. No es fácil cambiarle a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Le ha faltado un poco de continuidad pero va en el buen camino”, comentó.

Por lo que respecta a su posible salida a final de temporada, Setién se mostró claro y dijo que, pese a los rumores, el club no le ha informado al respecto.

Lo que sí que confirmó Setién es que, en el caso de que Arthur decida abandonar el Barcelona, hablará con él para mentalizarle de que debe aislarse y concentrarse, porque tiene “cosas importantes que decir”.

Barcelona vs. Celta de Vigo: historial de enfrentamientos

Rival duro para el Barcelona

No suele ser Balaídos un estadio fácil para el Barça -su última victoria fue en abril 2015 por la mínima con un tanto de Mathieu-, y, aunque los locales no tendrán el aliento de sus aficionados, a eso hay que añadirle que se encontrará con el mejor Celta del campeonato, apoyado en una notable mejoría defensiva y en el liderazgo del exblaugrana Rafinha Alcántara.

Esa solidez defensiva -un gol encajado en los últimos siete partidos, el de la derrota ante el Villarreal- exigirá la mejor versión de Leo Messi y sus escuderos, que podrían beneficiarse de la ausencia de su excompañero Jeison Murillo si Óscar García Junyent decide darle descanso al central colombiano, pieza clave en el resurgir de los celestes.

Vienen motivados

En la previa del partido ante Barcelona, Celta de Vigo ha hecho oficial el acuerdo alcanzado con Óscar García y su cuerpo técnico para que sigan dirigiendo al primer equipo las dos próximas temporadas.

Tras las dos últimas victorias ante Alavés y Real Sociedad, que han permitido al equipo escapar a siete del peligro, club y entrenador han llegado a un acuerdo que en los últimos días iba deslizando el técnico en sus ruedas de prensa.

Óscar García ha dirigido 21 encuentros al Celta, entre Liga y Copa, el balance es de 6 victorias, 9 empates y 6 derrotas.

