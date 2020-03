Continúa el fútbol de España con Barcelona y Real Sociedad, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 7 de marzo de 2020 en el marco de la fecha 27 de LaLiga Santander. El partido, a disputarse en el estadio Camp Nou de Cataluña, se jugará desde las 12:30 del mediodía (hora peruana y 18:30 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Sky Sports. Mientras que Movistar Partidazo y Mitele Plus son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

Barcelona viene de una derrota dura frente a Real Madrid por 2-1 en el Clásico de España. Semejante resultado en el Bernabéu le costó al equipo azulgrana renunciar al liderato de LaLiga, por lo que urge un triunfo ante la Real Sociedad si es que quiere volver a la cima.

Además de la derrota ante Real Madrid, la semana del Barcelona se ha visto marcada por las consecuencias del comportamiento del segundo de Quique Setién, Eder Sarabia, durante el partido ante los blancos. Pese a las duras expresiones de su asistente, el DT cántabro intentó restarle importancia.

Horarios y canales del Barcelona vs Real Sociedad

País Horario Canal Perú 12:30 ESPN 2 Colombia 12:30 ESPN 2 México 11:30 SKY Sports Argentina 14:30 ESPN 2 Uruguay 14:30 ESPN 2 Chile 14:30 ESPN 2 España 18:30 Movistar Partidazo y Mitele Plus Islas Canarias 17:30 Movistar Partidazo y Mitele Plus

“Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños mirando y hay gente que entiende que la educación debe primar en la gente que salimos en los medios. Las formas hay que cuidarlas, el fondo siempre se ha producido. Unos un poco más, otros un poco menos. Lo importante son las formas, no el fondo. Ya no voy a volver a hablar de este tema”, señaló.

Preguntado por si este episodio demuestra que el cuerpo técnico no tiene control sobre el vestuario, Setién se mostró tajante: “No sé en qué te basas en que no tenemos control sobre el vestuario. No tenemos ningún problema. Estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado, esto es una balsa de aceite”.

Cumplió este viernes Setién 52 días en el banquillo del Camp Nou, una periodo que, según recordó, ha sido corto: “Ha pasado tan rápido que me da pena no haberlo disfrutado más. Me gustaría que esto durara toda la vida”.

Este sábado, su escuadra recibe la visita de la Real Sociedad, un equipo que calificó de “extraordinario”.“Tiene grandes jugadores que están en un gran momento. Esperamos un partido comprometido y con dificultades. Es un equipo que puede complicar a cualquiera”, avisó.

Bajas en el Barcelona

A las bajas de Sergi Roberto, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, se ha sumado la de Arthur Melo, con molestias en el tobillo derecho. De esta manera, el Barça afronta el encuentro con quince fichas del primer equipo, por lo que, además de la presencia habitual de Ansu Fati, Setién ha convocado a los también jugadores del filial Riqui Puig y Álex Collado.

El conjunto catalán gozará de otra semana sin partidos, por lo que no se esperan muchas rotaciones. La duda reside en si el técnico cántabro seguirá apostando por Arturo Vidal como cuarto centrocampista, como ya hizo en el Bernabéu, o si incluirá otro punta, ya sea Braithwaite o Ansu Fati, que acompañe a Griezmann y Messi.

