Ver ESPN EN VIVO y EN DIRECTO: Real Madrid vs Mallorca ONLINE TV LIVE por Liga Santander 2019

Ver AQUÍ ESPN y ESPN Play EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue el partido entre Real Madrid y Mallorca que chocan este sábado 19 de octubre ONLINE TV LIVE AHORA por fecha 9 de Liga Santander 2019 que se disputará en el estadio Son Moix de Palma de Mallorca desde las 2 de la tarde (hora en Lima y Bogotá). Este encuentro no contará con la presencia del belga Eden Hazard, quien ha recibido un permiso especial de su entrenador al convertirse en padre por cuarta vez.



ESPN es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes, propiedad de Disney and ESPN Media Networks Latin America, disponible a lo largo de toda América Latina. Dicha señal te ofrecerá EN VIVO el partidazo entre Real Madrid vs Mallorca.



El Real Madrid está obligado a sacar un triunfo para recuperar la punta de LaLiga Santander. Y es que el Barcelona ganó en las primeras horas de este sábado al Eibar por 3-0, con goles de Griezmann, Messi y Suárez, y se colocó como líder provisional del campeonato español.

Horarios y canales del partido Real Madrid vs Mallorca por ESPN, Sky Sports y Movistar

- España 9:00 p.m. | Movistar LaLiga

- Perú 2:00 p.m. | Fox Sports 2

- México 2:00 p.m. |

- Ecuador 2:00 p.m. |

- Colombia 2:00 p.m. |

- Bolivia 3:00 p.m. |

- Paraguay 3:00 p.m. |

- Venezuela 3:00 p.m. |

- Argentina 4:00 p.m. |

- Brasil 4:00 p.m. |

- Chile 4:00 p.m. |

- Uruguay 4:00 p.m. |

El buen camino del Real Madrid en LaLiga Santander, líder y único equipo invicto, contrasta con su mal inicio en la Liga de Campeones. Antes de visitar Estambul, obligado a ganar al Galatasaray, afronta un encuentro en Mallorca donde Zinedine Zidane debe buscar soluciones a los problemas de lesiones que no cesan.



Raphael Varane no está al máximo y puede ser uno de los jugadores que rote pensando en la Liga de Campeones. Tiene opciones de entrar Militao como pareja de Sergio Ramos y la mejor noticia del parón para Zidane radica en el lateral izquierdo. Recupera a los dos jugadores especialistas en la demarcación, Marcelo y Mendy, para finalizar con los parches a los que tuvo que acudir con Nacho primero y Dani Carvajal posteriormente.



Es el momento de jugadores como James Rodríguez e Isco Alarcón. Ambos se perfilan titulares si lo permite Vinicius, ante el panorama de bajas que afectan al centro del campo y el ataque de Zidane. Eden Hazard vuelve a escena tras su primer gol con el Real Madrid en el último encuentro, ante el Granada, con el deseo de encontrar regularidad en su rendimiento y ser decisivo.



El Mallorca no quiere salir derrotado de antemano en Son Moix ante el líder invicto de LaLiga Santander y ha trabajado a fondo su autoestima para intentar doblegar a uno de los colosos de la competición. Los bermellones, en puesto de descenso, ya han dejado escapar siete de los últimos nueve puntos disputados en su estadio tras sus derrotas ante la Real Sociedad (0-1), Atlético de Madrid (0-2) y el empate frente al Athletic Club Bilbao (0-0). Sus dos victorias ante su afición llegaron ante Eibar (2-1) y RCD Espanyol (2-0).



El traspiés que más ha dolido en el grupo del técnico Vicente Moreno fue el del Atlético de Madrid, y no quieren repetir ese error frente al equipo de Zinedine Zidane. El Mallorca salió en ese partido dubitativo, sin confianza, y profesando un respeto excesivo al rival. "Miedo" es el término del que quiere huir el grupo en vísperas de la visita de los madridista, según ha quedado constatado en las distintas declaraciones realizadas a lo largo de esta semana.

