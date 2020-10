Real Madrid vs. Cádiz se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 6 de LaLiga Santander, este sábado 17 de octubre desde la 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de DIRECTV Sports, Movistar Laliga 3, Movistar Laliga, Mitele Plus y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido, en donde el equipo de Zidane va por los tres puntos.

Tras el parón por la actividad de las selecciones en el mundo, Real Madrid retomará la competencia, cuando reciba a Cádiz, que ha ganado sus dos partidos ligueros que le ha tocado ser visitante. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Cádiz: horarios del partido

México - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Un empate sin goles ante Real Sociedad fue el saldo de Real Madrid en el inicio de LaLiga, para luego imponerse a Real Betis, Real Valladolid y Levante. El cuadro merengue está en la cima, con 10 puntos, y buscará mantenerse en el primer casillero, arrastrando también un juego pendiente.

Real Madrid completó un entrenamiento con el íntegro de los futbolistas disponibles, que llegaron de sus respectivas selecciones sin novedades respecto a lesiones. Pese a ello, el entrenador Zinedine Zidane dejó abierta, en conferencia de prensa, la chance de realizar rotaciones de los habituales titulares

“Para una temporada muy larga lo necesitamos. Tenemos jugadores muy buenos para cambiar, pero os quiero decir lo que vivimos aquí. Ellos nunca descansan, y más que a vosotros decirle esto a mis aficionados. Los jugadores nunca descansan, no paran, es lo que hay. Es necesario contar con todos y pienso que se puede ganar así”, dijo el francés.

Por otro lado, Zidane descartó la supuesta intención de desprenderse de Luka Jovic -que buscará su primer gol en la temporada-, como lo dio a entender Borja Mayoral, cedido de Real Madrid a AS Roma.

“Eso no es así. Jovic es un jugador del Madrid. A Jovic le he pedido yo, luego cada uno puede opinar, Decir tonterías es complicado. No es así, pero no pasa nada”, aseguró ‘Zizou’.

Eso sí, Real Madrid seguirá sin contar con los lesionados Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, por lo que Nacho Fernández continuará cubriendo el sector derecho de la defensa. La relación de bajas también la conforman el belga Eden Hazard y Mariano Díaz y Martin Odegaard.

Cádiz pisará la casa de Real Madrid, con la idea de dar la sorpresa, y alcanzar su tercer triunfo fuera de casa, luego de superar a Osasuna y Athletic Club. Álvaro Negredo, con pasado merengue, liderará el ataque del ‘Submarino Amarillo', recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol español.

Real Madrid vs. Cádiz: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Fede Valverde, Modric, Isco; Marco Asensio, Vinicius, Benzema.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Cala, Fali o Alcalá, Espino; José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Pombo; Negredo.









TE PUEDE INTERESAR