Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO: revisa en esta nota los horarios y canales de transmisión EN DIRECTO ONLINE TV vía ESPN 2, SKY Sports, Movistar y Mitele Plus desde el estadio Cornellà-El Prat por la fecha 32 de LaLiga Santander 2020. El duelo está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y colombia) y en esta nota de Depor podrás tener a la mano todas las incidencias, goles y minuto a minuto para que no te pierdas un solo detalle.

El equipo de Zinedine Zidane podría dispararse en la tabla de posiciones de LaLiga Santander tras el empate que sacó el Barcelona este sábado ante el Celta de Vigo en Balaídos. De ganar en Cataluña, los blancos pondrían una mano en el trofeo del fútbol español a falta de seis fechas.

Dentro de la nómina destaca el regreso de Casimiro tras cumplir su fecha de suspensión ante Mallorca. Asimismo, la principal novedad es la inclusión de Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo de 18 años que se formó en la ‘La Fábrica’ y por el cual apuestan a futuro en el cuadro blanco.

Los 23 convocados por Zidane para el choque ante Espanyol. (Foto: Real Madrid)

Para el choque ante ‘Los Periquitos’, Real Madrid tendrá cinco bajas. Por lesión no estarán presentes Nacho, Lucas Vázques y Jovic. Mientras que por acumulación de tarjetas amarillas quedaron fuera Mendy y Luka Modric, quienes acumularon cinco tarjetas amarillas en el duelo anterior.

La lista de convocados la integran: Courtois, Areola, Diego Altube, Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Javi Hernández, Miguel Gutiérrez, Casemiro, Valverde, Kroos, James, Isco, Hazard, Marco Asensio, Brahim, Vinicius, Bale, Rodrygo, Benzema y Mariano.

Si Real Madrid consigue los tres puntos ante Espanyol, se colocarán en el primer lugar de la tabla de posiciones, dos puntos por encima del FC Barcelona. Un triunfo de los merengues los pondría prácticamente a tiro rumbo al título de la LaLiga Santander 2020.

Horarios y canales del Real Madrid vs. Espanyol

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 ESPN 2 / ESPN Play España 22:00 Movistar Partidazo / Mitele Plus Colombia 15:00 ESPN 2 / ESPN Play Ecuador 15:00 ESPN 2 / ESPN Play Argentina 17:00 ESPN 2 / ESPN Play Chile 17:00 ESPN 2 / ESPN Play México 15:00 SKY Sports

Real Madrid vs. Espanyol: chocan por la jornada 32 de LaLiga Santander. (Foto: AFP)

“Es la mejor pareja de centrales que el Real Madrid ha tenido”, declaró el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, al hablar de Raphaël Varane y Sergio Ramos el sábado, la víspera del partido de su equipo frente al Espanyol de Barcelona, en la 32ª jornada de LaLiga Santander.

“Es bastante excepcional lo que hacen. No me gusta hablar de un jugador en particular, ya que siempre es el colectivo el que cuenta, pero estos dos jugadores tienen una trayectoria excepcional con este club, esto es solo bueno para el equipo”, declaró Zidane en rueda de prensa.

“El (aspecto) defensivo, para mí que me gusta jugar al fútbol, es el mas importante hoy en día. Tenemos una ventaja, con jugadores que están comprometidos con lo que están haciendo. Defender, es cuestión de todos, no solo de cuatro tíos. Mostramos una fortaleza, una actitud de equipo, que es muy importante para ganar cosas”, señaló Zizou.

“No hemos cambiado nada. Los jugadores, durante 60 o 70 días, no hicieron mucho con el balón en su casa. No hay nada especial, pero la falta de balón, no estar aquí con el balón entrenando, le ha venido bien al equipo, porque ahora tiene hambre, lo que se refleja en el campo. Y sobre todo en los entrenamientos”, añadió el francés, que dirige la mejor defensa de Europa esta temporada, con el Liverpool.





TE PUEDE INTERESAR