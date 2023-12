En el mundo del fútbol, los mensajes entre líneas a menudo son tan intrigantes como las propias jugadas en el campo. En un momento crucial, justo cuando el Barcelona anunciaba la llegada de su nueva joya, Vitor Roque, Robert Lewandowski utilizó las redes sociales para hacer una publicación enigmática. A través de su cuenta de Instagram, el delantero polaco compartió una historia que no pasó desapercibida. La imagen lo mostraba con una expresión fuerte, respaldada por la poderosa canción “Eye of the Tiger”. La elección musical, además de ser icónica, generó especulaciones y avivó las llamas de las interpretaciones.

La curiosa conexión entre la elección de la canción y la situación actual del Barcelona no escapó a la atención de los seguidores del fútbol. ¿Una declaración de fuerza por parte de Lewandowski? ¿Una indirecta para Vitor Roque, quien curiosamente es apodado “Tigre” o “Tigrinho” en portugués?

La coincidencia entre el apodo de Roque y la elección musical de Lewandowski ha llevado a muchos a interpretar que el polaco está marcando su territorio y dejando claro quién es el líder indiscutible en la delantera. A pesar de que sus números no están siendo los mejores: 9 goles en 21 partidos del 2023-24.

Con Roque aún en las primeras etapas de su carrera a sus 18 años, la experiencia y la maestría de Lewandowski podrían ser interpretadas como un recordatorio de que el camino hacia la titularidad es un desafío que requiere tiempo y aprendizaje.

La sequía de Lewandowski





El atacante polaco no atraviesa una buena racha goleadora, pese a que es el ‘Pichichi’ del Barcelona, con ocho tantos en LaLiga de España. El ex del Bayern sólo ha firmado una diana en los últimos cinco cruces del torneo nacional. Además, fue uno de los jugadores que quedó señalado en la primera parte del partido contra el Almería, que Xavi Hernández calificó de “inaceptable”.





El acuerdo entre Roque y el Barcelona se ha sellado con un contrato impresionante de ocho temporadas, respaldado por una cláusula de rescisión que asciende a los 500 millones de euros. La apuesta a largo plazo del club por este talentoso delantero refleja la confianza en su potencial y en su capacidad para marcar la diferencia en el campo.

Según Mundo Deportivo, el Barcelona pagó 30 millones de euros como suma fija, más 31 millones en concepto de variables. Inicialmente, el Barça y Paranaense habían acordado un traspaso por 35 millones fijos, más 10 en plusvalías, con un contrato de seis temporadas. Sin embargo, ante la presión de otros clubes que ofrecían mejores condiciones económicas, en Les Corts tuvieron que ceder para evitar que el sudamericano se fuera a otro equipo.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?





El FC Barcelona volverá a jugar el próximo jueves 4 de enero de 2024, cuando visite a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria por la jornada 19 de LaLiga de España. Este partido está programado para iniciar desde las 3:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en España). El equipo de Xavi se ubica en la cuarta posición del campeonato con 38 puntos; mientras que el líder Real Madrid tiene 45 unidades.





