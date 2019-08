WhatsApp cambia de nombre, como Real Madrid de objetivo: el crack que llegaría en lugar de Pogba en 2019-20

Así como WhatsApp ha cambiado su nombre a WhatsApp Messenger en el mundo de la tecnología, el Real Madrid ha hecho lo propio con un objetivo para el mercado de fichajes 2019-20. Se trata de Paul Pogba, quien, según el portal español 'Don Balón', ha pasado a un segundo plano en la lista de incorporaciones de Florentino Pérez.



En Valdebebas ha comprendido que el Manchester United nunca dejará de poner trabas en la salida del crack francés de Old Trafford. En el club inglés primero pidieron 100 millones de euros, luego 160 'kilos' y no se descarta que cuando el Madrid quiera intentar nuevamente su fichaje en invierno, los 'Reds Devils' vuelvan a subir el precio.

Es por eso que, siempre según la citada fuente, Real Madrid ha apuntado el nombre de Renato Sanches como el 'plan B'. El crack portugués del Bayern Munich juega en la misma posición que el francés del United y su fichaje saldría mucho más barato. Además, los merengues tienen a su favor que el 'Golden Boys' no quiere saber más de los alemanes.



Tal como ha confesado hace unos días, Sanches está cansado de jugar tan poco con Kovac como técnico. Es por eso que ha pedido reiteradamente a la directiva del Bayern Munich salir en el presente mercado de fichajes. Con Pogba y Van de Beek descartados, la opción del campeón de la Euro 2016 cobra fuerza en Chamartín.



"Estoy triste", afirmó el portugués en declaraciones al canal alemán Sport1. “No estoy enfadado, pero esta situación no es buena para mí. Es la segunda vez que pido salir y no me dejan”, añadió Sanches, que así como WhatsApp cambió de nombre , él quiere cambiar de aires.

