Con la transmisión de Win Sports, América TV, Movistar Deportes y El Canal del Fútbol (ECDF), vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO este miércoles 14 de enero por los octavos de final de la . Hay que recordar un detalle importante: desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) ya no tienen los derechos para transmitir esta competición del fútbol español, sin embargo, en Latinoamérica diversas cadenas televisivas locales los adquirieron. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Carlos Belmonte y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 3:00 p.m., con dos horas más en Argentina y seis más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV!

Real Madrid vs. Albacete se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Albacete se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS