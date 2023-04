Barcelona no pudo ganar en su visita al Getafe y se recortó a 11 puntos la diferencia que le lleva al Real Madrid, su más cercano perseguidor en LaLiga Santander. Los ‘blaugranas’ no hicieron un buen partido. Xavi Hernández no tuvo reparos en asegurar que las condiciones del césped del Coliseum Alfonso Pérez estaban en mal estado. Para el DT ‘blaugrana’ se consiguió un punto importante en un duelo en el que se sintieron muy incómodos por la cancha y el sol.

El césped del recinto estaba muy seco y alto, lo que hacía que el balón no rodara con velocidad. Es un factor que algunos equipos pueden usar de local, según les convenga. El técnico ‘culé' reconoció que no les ha ayudado nada esa hierba seca. Admitió que no es una excusa y al final se consiguió sumar un punto más.

“Nos ha perjudicado el estado del césped. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones”, señaló.

Xavi Hernández no se excusó del partido que realizó su equipo este domingo. “No es excusa y tenemos que recuperar sensaciones. Nos llevamos un punto que hace que no sea malo del todo por lo incómodos que hemos estado. Pero debemos mejorar para los próximos partidos. No podemos dormirnos a estas alturas de la temporada”, agregó.

Barcelona: cuál es su próximo partido

Luego de ser eliminado de la Copa del Rey, al Barcelona solo le queda LaLiga Santander en esta temporada. Hasta ahora, es el candidato a quedarse con el título, pues le saca una diferencia de 11 puntos al equipo de Carlo Ancelotti a falta de 9 fechas del final. Eso sí, su próximo partido no será nada sencillo.

El equipo de Xavi Hernández recibirá al Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone por la jornada 30 de la liga española. El encuentro se disputará el domingo 23 de abril desde las 9:15 a.m. (horario en Perú y Colombia). Cabe destacar que los ‘Colchoneros’ se ubican en el tercer puesto, solo dos unidades abajo del Madrid.

