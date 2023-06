No es un secreto que Lionel Messi quiere volver a Barcelona, así sea una temporada. El futbolista argentino busca un club para el próximo ciclo y podría desembarcar en el club de sus amores. Sin embargo, hay factores económicos que retrasan el acuerdo. Xavi Hernández, actual director técnico ‘culé', mencionó cómo beneficiaría su arribo y qué tan influyentec sería con la afición.

El ex jugador habló en ‘Movistar Plus’ de España y fue preguntado, directamente, por el posible regreso de Messi al Camp Nou. Jorge Valdano (entrevistador) opinó que el delantero no debería ponerse la camiseta azulgrana más y la respuesta de Xavi fue clara.

“¿Que Messi no debe volver nunca al Barcelona? Yo no lo creo. Una persona que siempre ha tenido grandeza en todo... Ha conseguido todo lo que se ha propuesta. Si ahora él se propone marcharse bien del Barcelona, lo va a conseguir. Y yo le voy a ayudar. Para mí no hay debate”, mencionó el director técnico español.

Xavi Hernández es el actual DT de Barcelona. (Foto: Getty Images)

El estratega también se pronunció sobre esta posibilidad, luego del partido ante Vissel Kobe (victoria 2-0 para Barcelona) y dejó claro que la situación no depende de él: “Está la situación en manos del presidente y del padre de ‘Leo’. Por tanto, veremos. Veremos cómo acaba, pero, finalmente, la sartén por el mango la tiene Messi”.

Asimismo, expresó su facilidad al estar en sintonía con el ‘Fair Play Financiero’. “Estamos contentos. De momento, tenemos el OK al plan de viabilidad de LaLiga y ahora, a ponernos en marcha, ponernos manos a la obra y reforzarnos, que nos hace falta”, finalizó.





La reunión de Jorge Messi y Joan Laporta

El último lunes, Jorge Messi, papá y representante del jugador argentino se reunió con el presidente Joan Laporta para acercar posturas sobre la negociación. Y como si no fuera suficiente, este martes se ha dado otro avance significativo: la aprobación del plan de viabilidad por parte de LaLiga. Es decir, el cuadro azulgrana ya podrá registrar a los futbolistas renovados y pendientes de inscripción y también pensar en incorporaciones como la del genio de Rosario.

Por el plan de viabilidad, la patronal del fútbol español entiende que el Barcelona ha hecho el esfuerzo necesario para generar ahorros durante los últimos meses. Ahora que el plan de viabilidad ha sido aprobado, además de poder inscribir los contratos de futbolistas ya renovados como Ronald Araujo y Gavi, podrá anunciarse alguna incorporación ya cerrada, como la de Iñigo Martínez. Y, lo que es más importante, podrá hacer llegar una oferta oficial a Lionel Messi.





