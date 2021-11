Se quedó con las ganas, pero pide pasar página. El nuevo entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el club blaugrana “es el mejor del mundo” y “no se puede permitir empatar o perder” en su presentación oficial en el Camp Nou como nuevo técnico blaugrana por lo que resta de temporada y dos más en sustitución de Ronald Koeman. Además, confirmó que habló con Lionel Messi, y que se quedó con ganas de dirigirlo.

“Me he quedado con ganas de entrenar a Leo, sí claro. Y a Eto’o, a Ronaldinho, a todos. Me ha escrito y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Es el mejor de la historia de este club. Ahora hay otro jugadores y no podemos pensar en los que no tenemos. Leo ya no está”, dijo Xavi en rueda de prensa.

Xavi Hernández, que firmó su contrato hasta 2024 en el mismo césped del estadio azulgrana, confesó también estar “emocionado” ante los 9.422 aficionados que acudieron a la grada. “Os necesitamos, sobre todo en los malos momentos”, comentó antes de hacerse una foto con su familia.

Por su parte, Joan Laporta también admitió estar muy emocionado por el regreso de Xavi a su club de toda la vida. “Hoy es un día que marcará la historia del club. ¡Bienvenido Xavi a casa! Es un día muy emocionante. Los hechos lo dicen todo, lo mejor es esto”, apuntó señalando a un graderío entregado al entrenador.

Orden y más orden

Si algo remarcó y repitió Xavi Hernández a lo largo de este lunes fue la palabra orden. El nuevo técnico azulgrana aseguró que pondrá orden y normas en el vestuario, pues es como él entiende la convivencia. Algo que ya pasó como jugador.

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en cualquier club. Cuando he tenido normas hemos ido bien y cuando las hemos tenido hemos ido mal. No es cuestión de ser duro es poner unas normas y están ahí para cumplirlas. No es disciplina, es órden”, explicó.

Poco más de seis años después, el momento de Xavi ha llegado. Quien se cataloga como el posible heredero de Pep Guardiola y, por lo tanto, de los valores futbolísticos de Johan Cruyff, ha fichado por el Barça para reemplazar a Ronald Koeman en el banquillo.

Se fue levantando como capitán una Liga de Campeones al cielo de Berlín, la cuarta de su palmarés, que también tiene ocho Ligas, tres Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y ocho de España.

Xavi, formado en La Masia, disputó 767 oficiales con el Barça, en los que marcó 85 goles y dio 185 asistencias.

