Yerry Mina quiere jugar. Su primer temporada en Barcelona no fue buena ante la falta de minutos y así lo sabe la dirigencia culé. El futuro del defensa se va aclarando poco a poco. El propio agente del ex defensor del Palmeiras aseguró que resolverán su situación en breve y que la idea es que llegue a un club donde juegue.

"( Yerry Mina ) va a jugar en un grande de Europa”, empezó diciendo Jair Mina, tío y representante del seleccionado colombiano al diario Marca y agregó: "Quiere jugar, no me ha dicho ningún equipo en particular, él quiere jugar al fútbol, pero vamos a tratar de que sea en un club donde el jugador se sienta bien y dónde tenga la posibilidad de jugar".

El representnate del jugador de moda en Colombia recordó que Mina tiene "un contrato amplio con su actual equipo" y que su futuro "lo estaríamos definiendo" en los próximos días.

No ha tenido gran continuidad con el 'Barza' la temporada pasada (llegó al club en enero) y con la llegada del francés Clément Lenglet, procedente del Sevilla, su situación se complica más.

Reconoció que tiene una oferta del Everton de la Premier League de Inglaterra. “Oficialmente conozco la oferta del Everton, vale la pena aclarar que yo he remitido que se hable con el Barcelona, que ellos tomen nota y después en su momento lo miraremos”.

En otro momento, el representante aseguró que lo principal en este momento es que Yerry Mina se mantenga "tranquilo" y recalcó que la intención es que tenga continuidad en el juego y que "ojalá sea en el Barcelona ".