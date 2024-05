El pasado domingo, el Cagliari, con Gianluca Lapadula (34 años), derrotó 2-0 al Sassuolo y aseguró su continuidad en la Serie A para la próxima temporada. Matteo Prati abrió el marcador al minuto 71, mientras que el peruano-italiano consolidó la victoria con un gol de penal en los últimos momentos del encuentro. No obstante, antes del lanzamiento, se produjo un tenso enfrentamiento con su compañero Yerry Mina (29), quien lo confrontó y ‘amenazó' por no cederle el tiro. Posteriormente, el defensor colombiano recurrió a las redes sociales para dejar atrás el altercado e incluso bautizó al delantero con un peculiar apodo.

Cuando parecía que el conflicto entre ellos podría escalar después del compromiso, Mina sorprendió a los ‘Sardos’ y a sus aficionados al publicar en una historia de Instagram, desde su cuenta oficial, una foto con ‘Lapa’, tras las prácticas de la escuadra, este martes 21 de mayo, demostrando que su amistad sigue firme.

En el post, ambos aparecen juntos, sonrientes y con una camiseta del cuadro ‘Rossoblu’, acompañados de emoticonos de las banderas de Perú y Colombia. Además, el ‘Panita’ le asignó un apodo inusual al ‘Bambino’, denominándolo ‘El Androide’, un sobrenombre inusual para el delantero de la ‘Bicolor’.

Hay que tener en cuenta que después del Cagliari-Sassuolo, el entrenador Claudio Ranieri (72 años) reconoció que hubo un desencuentro entre los dos pilares del grupo, pero afirmó que su plantilla es “una gran familia sin envidias”, subrayando que cualquier disputa quedó resuelta en el campo.

La palabra de Claudio Ranieri sobre la salvación del Cagliari

Ya en frío y con los ánimos más calmados, Claudio Ranieri habló en conferencia de prensa y recordó que esta salvación con Cagliari fue muy similar a la que vivió en la temporada 1990-91, en su primera etapa como entrenador del equipo. “La última salvación conseguida es siempre la más bella. No tardan en decirte que estás viejo, frito, hervido o cocido, por eso es el mejor (risas). La primera salvación, la del Cagliari, la logré hace precisamente 33 años, ganamos 2-1 el 19 de mayo de 1991, también en Emilia, esta tierra nos trae cosas buenas”, apuntó al respecto.

Asimismo, el italiano habló de su continuidad: “El presidente también me dijo que puedo quedarme en Cagliari todo el tiempo que quiera. Le doy las gracias, Cagliari es mi casa. Ahora disfrutemos de esta salvación que, como se predijo desde el principio, será sufrida hasta el fin (...) Teníamos que lograr esta victoria y por tanto esta salvación no solo es para los que vinieron aquí, sino también para los que nos miraban desde casa. ¿Me quedaré el año que viene también? Déjenme en paz, tengo un año más de contrato”.

¿Qué se le viene al Cagliari?

Luego de esta victoria por 2-0 sobre Sassuolo, Cagliari volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Fiorentina por la trigésima octava jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 25 de mayo desde las 11:30 a.m., se disputará en el Unipol Domus y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parilla de canales de DIRECTV, Movistar y Star Plus, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





