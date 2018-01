Zinedine Zidane sobre el triunfo del Real Madrid: "El equipo lo necesitaba"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , reconoció tras golear 7-1 al Deportivo de la Coruña que su equipo "necesitaba" un partido como el que protagonizó en el Santiago Bernabéu y destacó la importancia de volver a juntar en un campo a la BBC.



"Siempre es agradable ganar y conseguir marcar siete goles en casa. Es algo extraordinario, una gran satisfacción. Es lo que necesitábamos. Cuando hay partidos un poco peores, conseguir un gran resultado tras hacer muchas ocasiones y marcar muchos goles es algo positivo. Ahora hay que repetir", señaló en rueda de prensa.



Feliz por volver a contar con la BBC, Zidane destacó lo que aportan al Real Madrid Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo juntos. "Son tres jugadores que han demostrado grandes cosas en el pasado. Llevábamos mucho tiempo sin verles juntos pero aportan una energía extraordinaria a los demás".

"Hemos jugado un gran partido, muy bien desde el principio. Es una gran jornada para nosotros. El equipo necesitaba un partido así. Meter siete goles no se consigue todos los días. Pese al gol, hemos pensado siempre en jugar y pensar positivo. Al final conseguimos un buen resultado", añadió.

Para Zidane el fútbol fue el mismo que el día de la derrota ante el Villarreal la pasada jornada. "El resultado es la diferencia porque en juego hicimos muy buen partido contra el Villarreal y hoy también. Con 0-1 hemos seguido trabajando, pensando en nuestro juego, marcamos muchos goles que los jugadores necesitaban".

"Sabemos que podemos jugar con muchos dibujos diferentes. Hoy ha sido 4-3-3 con Gareth y Cristiano abiertos y Borja en punta, nos ha funcionado y contento por el trabajo de todos. El dibujo no es lo que más me importa. Lo podemos cambiar muchas veces, lo más importante es la actitud, las actuaciones y marcar siete goles que no se cuando pasó por última vez, hace mucho. Estoy contento por la actuación de todo el equipo", reconoció.

"Isco es un jugador importantísimo que conmigo ha hecho muchos partidos buenos con esta camiseta. En mi posición tengo que tomar decisiones, elegir quien juega y dejar fuera a otros. No es fácil pero es mi trabajo", explicó.

Destacó Zidane el rendimiento de Gareth Bale. "Contento por él que está teniendo regularidad en el juego". Y tras vencer en Copa al Leganés y repetir contra el Dépor, señaló cual es el camino. "Solo vamos a pensar en el próximo partido y hacerlo bien como hoy, nada más. Este es el segundo resultado positivo con la segunda vitoria seguida y queremos pensar en la tercera para hacer una serie".

El regreso de Karim Benzema fue acompañado de silbidos desde la grada del Bernabéu que lamentó Zidane. Insistió en la importancia del apoyo de la afición madridista. "Me preocupa cuando sales y te pitan, te puede afectar, pero me quedo con lo positivo del equipo, lo que han hecho y pensar que nosotros lo que tenemos que hacer es ganar los partidos para que no pase".



FUENTE: EFE