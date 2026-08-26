Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga. Ambas escuadras estarán frente a frente este miércoles 26 de agosto en el Santiago Bernabéu. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro en Estados Unidos, te informo que ESPN Deportes y ESPN Select transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga?
En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.
¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Real Sociedad EN DIRECTO en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.
Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.
|Combos de ESPN Select
|Precio
|Características
|ESPN Select Bundle
|$19.99
|Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|ESPN Select Bundle Bundle
|$29.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|Paquete Disney Legacy
|$18.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)