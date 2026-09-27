transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este domingo 27 de septiembre en el Audi Field, a partir de las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), en Paraguay se podrá ver por GEN (Canal 12). No recomendamos Fútbol Libre TV.

Bolivia vs. Paraguay juegan en un amistoso internacional. (Video: La Verde)
Bolivia vs. Paraguay juegan en un amistoso internacional. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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