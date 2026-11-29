El Barcelona visita al Deportivo de La Coruña este domingo 29 de noviembre en el estadio Abanca-Riazor, con la misión de conseguir su cuarta victoria consecutiva en LaLiga EA Sports y consolidarse en el liderato. El equipo de Hansi Flick recupera a varios titulares para este compromiso, aunque tendrá enfrente a un rival que apuesta por el poder goleador de Pierre-Emerick Aubameyang para intentar frenar al líder del campeonato.

En Estados Unidos, la transmisión en español estará a cargo de ESPN Deportes, disponible en DIRECTV (canal 466), Dish Network (canal 854) y AT&T (canales 3113 SD y 3313 HD), mientras que inglés tendrás que conta con fubo TV.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Deportivo vs. Barcelona por LaLiga 2026-27?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en español se encuentra disponible mediante distintos operadores de televisión por cable y satélite, entre ellos DIRECTV, Dish Network y AT&T. Estos son algunos de los números de canal para acceder a la señal:

Canal 466 de DIRECTV.

Canal 854 de Dish Network.

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T.

ESPN Deportes también puede verse a través de servicios de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, según la disponibilidad del canal y el plan contratado.

Para el partido entre Deportivo y Barcelona, los aficionados en Estados Unidos podrán consultar la transmisión por ESPN Deportes y las plataformas digitales de ESPN, de acuerdo con la programación y la suscripción disponible.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Deportivo vs. Barcelona en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, quienes prefieran seguir el encuentro en inglés pueden consultar la disponibilidad del partido en ESPN Select y en las plataformas digitales de ESPN. La oferta de eventos depende de la programación y del plan contratado.

La plataforma permite acceder a diferentes competiciones deportivas en directo desde dispositivos compatibles. Para ver el partido, los usuarios deben ingresar a la aplicación o al servicio correspondiente y comprobar que su suscripción incluya la transmisión.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

PLAN PRECIO ESPN Select mensual US$12.99 ESPN Select anual US$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

PAQUETE PRECIO CARACTERÍSTICAS ESPN Select Bundle US$19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios ESPN Select Bundle Premium US$29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios Paquete Disney Legacy US$18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select está disponible en diferentes dispositivos compatibles, según el sistema operativo y la aplicación instalada. Entre ellos se encuentran:

iPhone y iPad de Apple.

Teléfonos y tablets Android.

Tablets Amazon Fire.

Amazon Fire TV.

Dispositivos Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Televisores inteligentes LG.

Televisores Samsung con Tizen.

Roku.

Xbox y otras consolas compatibles.

Equipos y dispositivos de streaming compatibles con la aplicación de ESPN.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Deportivo vs. Barcelona por LaLiga EA Sports 2026-27

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Deportivo vs. Barcelona por LaLiga EA Sports 2026-27

PARTIDO DEPORTIVO LA CORUÑA VS. FC BARCELONA Competición LaLiga EA Sports 2026-27 Fecha Domingo 29 de noviembre de 2026 Hora en México 9:15 a. m. Hora de Estados Unidos 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT Canal en Estados Unidos ESPN Deportes Streaming en Estados Unidos ESPN+ / plataformas de ESPN, según el plan Estadio Abanca-Riazor Ciudad La Coruña, España