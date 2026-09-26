ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase de Grupos de la , por su servicio de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el sábado 26 de septiembre en el Wembley Stadium, a partir de las 1:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de UEFA.tv en algunos países europeos. Ojo, no recomendamos el uso de Fútbol Libre TV como opción para ver el partido, es señal pirata.

Previa España vs. Inglaterra por la Nations League (Video: FA)
Previa España vs. Inglaterra por la Nations League (Video: FA)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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