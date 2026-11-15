transmitió el choque entre vs. tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento estuvo programado para este domingo 15 de noviembre en el Estadio Matmut Atlantique, a partir de la 2:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación por Disney Plus. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Francia vs. Turquía chocan por la Nations League. (Video: Selección de Francia)
Francia vs. Turquía chocan por la Nations League. (Video: Selección de Francia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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