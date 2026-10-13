Boca Juniors y Vasco da Gama juegan hoy martes 13 de octubre por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Este emocionante compromiso se realizará en La Bombonera a las 21:30 horas en Argentina y 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. La transmisión EN VIVO del compromiso estará a cargo de ESPN (para América Latina). En streaming, mira el duelo por Disney Plus.

El conjunto xeneize intentará hacer valer la localía y la presión de su hinchada para sacar una ventaja decisiva en el marcador. Boca llega a esta instancia con el objetivo firme de volver a disputar una final internacional, apostando por el orden táctico, la solidez defensiva y la contundencia de sus atacantes en los momentos clave del encuentro.

Por su parte, Vasco da Gama afrontará una de las visitas más exigentes del certamen con la intención de conseguir un resultado que deje la llave abierta. El equipo brasileño buscará neutralizar la intensidad del rival en los primeros minutos, manejar los tiempos del partido y aprovechar los contragolpes para dar la sorpresa antes de definir la serie en casa.

El Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Boca Juniors vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En este canal vas a disfrutar del partido Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por streaming, este emocionante partido está disponible por Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

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¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos