Este jueves 10 de septiembre viviremos un emocionante partido. Firpo recibirá a Olimpia en el Estadio Cuscatlán de San Salvador por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto salvadoreño tendrá su debut en dicha instancia y, con el aliento de sus hinchas, buscará el triunfo que le permita marcar la pauta en la serie, que se definirá el 17 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

La señal de ESPN Norte transmitirá el partido entre Firpo y Olimpia para Honduras, El Salvador, Costa Rica, etc. Excepto en México y Estados Unidos. En América Latina, el compromiso estará disponible por Disney Plus. Aquí te dejaré todos los detalles para que puedas seguir el enfrentamiento según tu país.

¿Dónde ver ESPN Norte el partido entre Firpo vs. Olimpia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Firpo y Olimpia estará disponible por ESPN Norte en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Guatemala: Sky 551; Claro TV 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD.

El Salvador: Sky 551; Claro TV 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD.

Costa Rica: Sky 551; Claro TV 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Cablesantos 155.

Panamá: Sky 551; Claro TV 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil 252 HD

¿En qué canal ver ESPN Norte en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido entre Firo y Olimpia lo encuentras en Sky, Claro y Tigo. A continuación te comparto la guía de canales para que puedas sintonizar el duelo.

Sky: 551

Claro: 27

Tigo: 302 SD / 403 / 1101 HD

¿En qué canal ver ESPN Norte en Honduras?

En Honduras, el partido entre Firo y Olimpia lo encuentras en Sky, Claro y Tigo. A continuación te comparto la guía de canales para que puedas sintonizar el duelo.

Sky: 551

Honduras: Claro TV 205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Firpo vs. Olimpia? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

País Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Honduras USD 16,99 USD 141,99 Nicaragua USD $17.99 USD $150.99 Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos