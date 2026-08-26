CD Marathón y Real Estelí protagonizarán un duelo decisivo por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se disputará este miércoles 26 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras, desde las 6:30 p. m. (hora local). En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 7:30 p. m. (CT), 8:30 p. m. (ET), 6:30 p. m. (MT) y 5:30 p. m. (PT).
La importancia del compromiso va más allá de los tres puntos. Ambos clubes llegan con opciones de avanzar a la siguiente ronda y buscarán aprovechar esta jornada para acercarse al objetivo de continuar en el torneo continental. La presión aumenta conforme se acerca el cierre de la fase de grupos, por lo que cada detalle podría marcar la diferencia.
Real Estelí ocupa actualmente el segundo lugar del Grupo B con seis unidades, producto de dos victorias y un empate. El conjunto nicaragüense ha convertido cinco goles, aunque también ha mostrado algunas dudas en la última línea al conceder tres anotaciones. Su balance refleja un equipo con capacidad para generar peligro, pero que deberá mejorar su solidez defensiva si pretende salir de San Pedro Sula con un resultado favorable.
En el otro lado aparece CD Marathón, ubicado en la tercera posición con cuatro puntos. El cuadro hondureño registra una victoria, un empate y una derrota, con tres goles a favor y apenas uno en contra. Sus números evidencian una propuesta más conservadora y equilibrada, basada en reducir espacios y mantener el orden para después encontrar oportunidades en ataque.
¿Cómo ver ESPN el partido Marathón vs. Real Estelí?
En Honduras, Nicaragua y algunos países de Centroamérica, el partido entre Marathón vs. Real Estelí será transmitido EN VIVO por ESPN.
Si estás en Honduras, sintoniza estos canales para que puedas disfrutar la programación de ESPN y el partido entre Marathón vs. Real Estelí.
- Tigo Honduras: 302 HD
- Claro TV Honduras: 1200 HD / 203 SD
- Sky: 551
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Marathón vs. Real Estelí?
En América Latina (Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil) y Centroamérica (Honduras, Nicaragua, Jamaica y entre otros países), el partido entre Marathón contra Real Estelí estará disponible por Disney Plus.
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Horario, TV y dónde ver Marathón vs. Real Estelí
- Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
- Horario: 6:30 p.m. (Honduras)
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Francisco Morazán
- Ciudad: San Pedro Sula.