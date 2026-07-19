El Mundial FIFA 2026 llega a su desenlace con un enfrentamiento que reúne a los dos campeones vigentes del fútbol internacional. Argentina, defensora del título conquistado en Catar 2022, y España, actual campeona de Europa, disputarán este domingo la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), con millones de aficionados pendientes de una de las definiciones más esperadas de los últimos años.

La selección dirigida por Lionel Scaloni alcanzó el partido decisivo tras superar una exigente ruta eliminando a Egipto, Suiza e Inglaterra, mientras que el conjunto de Luis de la Fuente confirmó su gran momento al dejar en el camino a Portugal, Bélgica y Francia. Además del trofeo, el encuentro estará marcado por el posible último partido mundialista de Lionel Messi y por la oportunidad de España de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

El partido comenzará a las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y contará con transmisión EN VIVO para gran parte de Latinoamérica a través de ESPN y Disney+ Premium, además de la cobertura especial previa y posterior con análisis, entrevistas y todas las incidencias de la final del Mundial 2026.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre Argentina y España para la mayoría de países de Sudamérica. La cobertura incluirá una programación especial desde el MetLife Stadium con la previa, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real, entrevistas, reacciones de los protagonistas y la narración completa del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo de ESPN y contenidos exclusivos durante la jornada de la final.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. España

País ESPN Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. España por la final de la Copa Mundial FIFA 2026?

En algunos mercados de Latinoamérica, ESPN 2 complementará la cobertura de la final del Mundial 2026 con programación especial, análisis y transmisiones relacionadas con el encuentro entre Argentina y España. La disponibilidad de la señal dependerá del operador de televisión contratado en cada país.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. España

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Los suscriptores de Disney+ Premium podrán seguir la final del Mundial FIFA 2026 desde teléfonos móviles, computadoras, tablets, Smart TV y otros dispositivos compatibles. La plataforma ofrecerá la señal en directo de ESPN, junto con programas especiales, análisis de expertos, entrevistas y la cobertura completa de la definición entre Argentina y España.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final de la Copa Mundial FIFA 2026

PARTIDO Argentina vs. España EN VIVO vía ESPN por la final del Mundial 2026 Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Final) Hora Colombia, Perú y Ecuador 2:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 3:00 p.m. Hora Chile 4:00 p.m. Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 4:00 p.m. Hora México (CT) 1:00 p.m. Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Hora España 21:00 horas TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).

Análisis de Noé Yactayo

“Las finales suelen escribirse lejos de las estadísticas. Los números explican cómo llegaron los equipos hasta este punto, pero rara vez anticipan lo que ocurre durante noventa minutos en los que cualquier error puede definir un Mundial. Argentina y España representan dos escuelas futbolísticas diferentes que han sabido evolucionar sin renunciar a su identidad.”

“La Albiceleste afronta el desafío con la confianza que otorgan los títulos recientes. El grupo construido por Lionel Scaloni ha demostrado una notable capacidad para competir en escenarios de máxima presión, combinando la experiencia de Lionel Messi con el crecimiento de una generación que ya conoce lo que significa ganar una Copa del Mundo. Esa madurez colectiva ha sido uno de los pilares de su recorrido en el torneo.”

“España, por su parte, ha encontrado en la continuidad de su proyecto una de sus mayores fortalezas. Luis de la Fuente ha consolidado un equipo que domina los partidos a través de la posesión, pero que también ha aprendido a ser más vertical cuando el contexto lo exige. La irrupción de Lamine Yamal, el liderazgo silencioso de Rodri y la seguridad defensiva han convertido a la Roja en un candidato sólido desde el inicio del campeonato.”

“Más que un duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, esta final enfrenta dos generaciones del fútbol internacional. De un lado aparece uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el posible cierre de su historia mundialista; del otro, un futbolista llamado a marcar la próxima década. Ese contraste convierte el Argentina vs. España en un partido con un valor histórico que trasciende el resultado y explica por qué millones de aficionados seguirán la definición del Mundial 2026 desde todos los rincones del planeta.”