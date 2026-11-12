En el Giuseppe Meazza (Milán, Italia), vs. jugaron por la . ¿Dónde pasaron el partido por la fecha 5 de la fase de grupos? Para toda Latinoamérica, el encuentro se puede ver por ESPN y Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este jueves 12 de noviembre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil). ¡No te lo pierdas!

Italia vs. Francia por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: FFF)
Italia vs. Francia por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: FFF)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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