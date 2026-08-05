ESPN transmitió el choque entre AC Milan vs. Inter de Milán, este miércoles 5 de agosto desde el Optus Stadium, a partir de las 6:05 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 8:05 a.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; 5:05 a.m. en México; y 1:05 p.m. en España. Además de ESPN, el duelo se podrá seguir en streaming a través de Disney+ y la señal de DSports / DGO. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

AC Milan vs. Inter: previa del partido

¿Cómo ver ESPN para seguir AC Milan vs. Inter?

Si ESPN transmite el amistoso internacional en tu país, podrás seguir el encuentro a través de los operadores de televisión que incluyan la señal deportiva dentro de su programación.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir AC Milan vs. Inter?

La forma más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores que incluyan el canal en su parrilla permitirán disfrutar del partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir AC Milan vs. Inter?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales autorizadas como Disney+ o los servicios de los operadores que ofrezcan acceso a ESPN vía internet, utilizando una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir AC Milan vs. Inter?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán acceder mediante la aplicación de Disney+ o la plataforma habilitada por su operador de televisión que incluya la señal de ESPN.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir AC Milan vs. Inter?

Las tablets también permiten seguir la transmisión del encuentro mediante las aplicaciones oficiales de Disney+ o las plataformas de los operadores compatibles con ESPN, ofreciendo acceso desde cualquier lugar con internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir AC Milan vs. Inter?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la señal de ESPN mediante la app de Disney+, las aplicaciones disponibles de su proveedor de televisión o a través de dispositivos compatibles conectados al televisor.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir AC Milan vs. Inter?

Otra opción consiste en ingresar al sitio web de Disney+ o a la plataforma online del operador que incluya ESPN. Luego de iniciar sesión con las credenciales correspondientes, podrás seguir el amistoso en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir AC Milan vs. Inter?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus plataformas digitales. Así, los usuarios pueden ver el partido dentro o fuera de casa utilizando su cuenta de cliente.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir AC Milan vs. Inter?

Dependiendo del servicio contratado, los operadores y plataformas que ofrecen ESPN permiten acceder al contenido desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el duelo entre AC Milan e Inter de la manera más cómoda.

Transmisión de DSports y DGO: Milan vs. Inter (Video: Inter)