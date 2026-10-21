El Estadio José Rafael Fello Meza en Cartago será el escenario del primer asalto de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 este miércoles 21 de octubre, cuando Cartaginés y Olimpia choquen en un duelo de alto voltaje que está pactado para empezar a las 20:30 horas (Costa Rica y Honduras). Ambas escuadras se presentan a la cita en el mejor momento de su temporada y con la ambición de dar un paso firme rumbo a la gran final continental.

El conjunto comandado tácticamente por Amarini Villatoro llega con la moral por las nubes luego de imponerse a Saprissa en el plano local, triunfo que le permitió alcanzar la cima de la liga costarricense. La propuesta de los blanquiazules apuesta por la verticalidad y el ataque directo, buscando castigar cualquier desatención en la zaga rival mediante transiciones rápidas y una estricta disciplina defensiva durante los 90 minutos.

Por su parte, el elenco hondureño arriba en condición de líder absoluto de su torneo doméstico y haciendo gala de un despliegue físico sobresaliente. Respaldado por futbolistas de amplio recorrido que ejecutan con precisión el plan táctico de su cuerpo técnico y saben generar y explotar fisuras en campo contrario, el conjunto merengue buscará dar un golpe de autoridad a domicilio para regresar con ventaja y sellar el pase a la final ante su público en Honduras.

¿Cómo ver ESPN el partido Cartaginés vs. CD Olimpia?

En Honduras, Nicaragua y algunos países de Centroamérica, el partido entre Cartaginés vs. CD Olimpia será transmitido EN VIVO por ESPN.

Si estás en Honduras, sintoniza estos canales para ver EN VIVO ESPN:

Tigo Honduras: 302 HD

Claro TV Honduras: 1200 HD / 203 SD

Sky: 551

En Costa Rica, tienes que sintonizar los siguientes canales para disfrutar de la programación de ESPN.

Liberty Costa Rica: ESPN: Canal 105/107 (Digital SD), Canal 716 (HD) y Canal 19/40 (Analógico).

Tigo Costa Rica: ESPN: Canal 41 (Básico), Canal 302 (Digital SD), Canal 403 (Satelital) y Canal 718 (HD).

Telecable: ESPN: Canal 46 (básico analógico) y Canal 225/226 (digital HD).

Claro TV Costa Rica: ESPN: Canal 201 (SD / Satelital) y Canal 1201 (HD / Fibra).

Sky Costa Rica (Satelital): ESPN: Canal 548 (SD) y Canal 1548 (HD).

¿Cómo ver Disney Plus Premium?

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¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos