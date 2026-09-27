transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 27 de septiembre en el Ullevaal Stadion, a partir de la 1:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación mediante Disney Plus Premium. No recomendamos buscar el partido en señales piratas.

Portugal se enfrentará a Noruega por la fecha 2 de la Nations League. (Video: Portugal)
Portugal se enfrentará a Noruega por la fecha 2 de la Nations League. (Video: Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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