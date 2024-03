Estados Unidos vs. Jamaica se verán las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la semifinal de la Concacaf Nations League 2024, desde el Estadio AT&T. El duelo se llevará a cabo este jueves 21 de marzo desde las 5:00 p.m. (hora local, 6:00 p.m. hora Perú) y será transmitido por TUDN y ViX en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Estados Unidos vs. Jamaica se enfrentan por la Concacaf Nations League (Vídeo: @jff_football)

Estados Unidos vs. Jamaica: posibles alineaciones

Estados Unidos: P. Schulle; S. Moore, S. Zawadzki, M. Robinson, D. Jones; J. Atencio, A. Morris; B. Kamundo, T. Tillman, D. Luna; B. White.

P. Schulle; S. Moore, S. Zawadzki, M. Robinson, D. Jones; J. Atencio, A. Morris; B. Kamundo, T. Tillman, D. Luna; B. White. Jamaica: R. Tomas; S. Young, K. Dixon, S. McCalla, G.Stewart; K. Foster, J. Dunn, F. Reid, J. Shepherd; A. Marshall, J. Anglin.