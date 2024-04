Este miércoles 1 de mayo nos esperan partidos de fútbol en diferentes lugares del mundo. Por supuesto, todas las miradas estarán puestas en la Champions League, ya que se enfrentan Borussia Dortmund y PSG en Alemania, por las semifinales. Eso sí, también habrá acción en el continente americano: se juegan partidos en la Liga de Campeones Concacaf, un par de ligas sudamericanas y la Copa de Brasil. A continuación, te enseñaremos la programación del día, así como los horarios y canales de TV para ver los partidos.

El encuentro más atractivo del día es el que protagonizarán Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain en el Signal Iduna Park, ubicado en la ciudad de Dortmund. Este duelo corresponde a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Con el objetivo de llegar a la final en Wembley, los alemanes buscarán ganar el primer duelo para llegar con ventaja a Francia. Por supuesto, los parisinos tienen el mismo sueño y van por el golpe en suelo alemán.

Después, la Copa de Brasil nos regalará partidos emocionantes. Por ejemplo, en la tarde, Fluminense visitará a Sampaio; mientras que Fortaleza recibirá a Vasco da Gama. Otros clubes de renombre como Corinthians, Flamengo e Internacional también tendrán acción en el competitivo torneo nacional. Cabe mencionar que los compromisos son válidos por los 16vos de final.

Más noche, por la Liga Pro de Ecuador, Barcelona SC tendrá que visitar a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. En la liga venezolana, tendremos estos dos partidos: Portuguesa vs. Academia Puerto Cabello y Angostura vs. Carabobo. Finalmente, pero no menos importante, se juega la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf entre Monterrey y Columbus Crew.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 1 de mayo?

Champions League

Borussia Dortmund vs. PSG: 2:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Liga de Campeones Concacaf

Monterrey vs. Columbus Crew: 9:15 p.m. (hora peruana, 8:15 p.m. en México) vía ESPN, STAR Plus y Claro.

Copa de Brasil

Sampaio Correa vs. Fluminense: 2:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en Brasil) vía Amazon Prime.

Brusque vs. Atlético Goianiense: 2:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en Brasil) vía SporTV y Claro TV+.

Sousa vs. RB Bragantino: 4:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Brasil) vía Amazon Prime.

Ypiranga Erechim vs. Paranaense 4:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Brasil) vía Amazon Prime.

Fortaleza vs. Vasco da Gama 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Brasil) vía SporTV y Claro TV+.

América RN vs. Corinthians 6:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en Brasil) vía Amazon Prime.

Flamengo vs. Amazonas 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Brasil) vía SporTV y Claro TV+.

Internacional vs. Juventude 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Brasil) vía Amazon Prime.

Liga Pro (Ecuador)

Universidad Católica vs. Barcelona: 7:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) vía STAR Plus y GOLTV.

Primera División de Venezuela

Portuguesa vs. Academia Puerto Cabello: 4:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Venezuela) vía GOLTV.

Angostura vs. Carabobo: 6:30 p.m. (hora peruana, 7:30 p.m. en Venezuela) vía GOLTV.





