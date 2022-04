Xavi pierde ‘músculo’ para este jueves. El delantero neerlandés Memphis Depay es la principal ausencia en la convocatoria anunciada por el FC Barcelona para el encuentro que disputará el 7 de abril ante el Eintracht de Frankfurt alemán, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League, a causa de una sobrecarga en el semimembranoso del muslo izquierdo, según informó el club.

La baja de última hora del atacante se suma a la del estadounidense Sergiño Dest, quien sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en la vuelta de octavos ante el Galatasaray y no se ejercitó aún a las órdenes de Xavi Hernández.

El técnico tampoco podrá contar con Dani Alves al no estar inscrito en la competición continental, mientras que en el caso de Ansu Fati, ya recuperado de su lesión en el tendón proximal del bíceps femoral izquierdo, no viajará a tierras alemanas de cara a no forzar su regreso a los terrenos de juego.

Esta bajas se suman a la de los lesionados Sergi Roberto y Samuel Umtiti, junto a la del neerlandés Luuk de Jong, quien dio positivo en Covid-19 el pasado domingo antes del encuentro ante el Sevilla en el Camp Nou. Pero recupera al joven lateral izquierdo del Barça B Alejandro Balde, que ha estado los dos últimos meses apartado de los terrenos de juego por una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho.

La otra novedad de la convocatoria que ha dado Xavi Hernández es la presencia como tercer portero de Arnau Tenas, en detrimento de Lazar Carevic.

Así, la convocatoria del Barça es la formada por Ter Stegen, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, Ferran Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric García, Aubameyang, Nico, Gavi, Balde y Arnau Tenas.

La expedición azulgrana viaja este miércoles hacia Alemania y por la tarde entrenará en el Deutsche Bank Park para acabar de preparar el partido del jueves ante el Eintracht Frankfurt.





