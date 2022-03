Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO: canales y horarios por octavos de Europa League 2022

Barcelona vs. Galatasaray se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 17 de marzo por la vuelta de octavos de final de la Europa League en partido que se llevará a cabo en el estadio Nef Stadium de la localidad de Estambul (Turquía). El partido está programado para las 12:45 del mediodía (hora peruana y seis más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Galatasaray.

El Barcelona quiere repetir la actuación que protagonizó en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles en la anterior ronda de la Europa League y sellar su pase a cuartos de la competición derrotando a domicilio al Galatasaray. En Italia, el equipo goleó al conjunto celeste (2-4) en uno de sus mejores partidos de la temporada, tras empatar en el Camp Nou (1-1). Un guión muy parecido al de mañana, pues los azulgranas no pasaron del empate sin goles ante lo turcos en la ida y, como hace tres semanas, tendrán que ganar de visitantes si desean seguir vivos en Europa.

Barcelona vs. Galatasaray: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 12:45 ESPN, STAR Plus Colombia 12:45 ESPN, STAR Plus Ecuador 12:45 ESPN, STAR Plus Argentina 14:45 ESPN, STAR Plus Uruguay 14:45 ESPN, STAR Plus Chile 14:45 ESPN, STAR Plus México 13:45 HBO MAX España 18:45 Movistar Liga de Campeones

Tras el empate (0-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afronta la vuelta en Turquía como “una final” en la que instó a sus jugadores a “salir con más intensidad” que en el duelo disputado en el Camp Nou.

“Es una final, no podemos fallar. La Liga Europa es una competición importante y tenemos que salir con más intensidad que en la ida. Esa primera parte en el Camp Nou no me gustó, aunque en la segunda estuvimos mejor y generamos más ocasiones”, apuntó el preparador catalán.

Prevé Xavi en el estadio Nef un partido similar al de la ida, en el que el Galatasaray se mostró muy sólido en defensa. Por ello, considera que la clave del encuentro estará en “saber cómo atacar” al conjunto entrenado por el catalán Domènec Torrent.

“Si entendemos bien cómo atacar, tenemos muchas opciones de ganar”, insistió el técnico, quien añadió que sus jugadores están con “ilusión, motivación y ganas de pasar a los cuartos de final” de la segunda competición europea.

Afrontará su equipo, según definió Xavi, “una prueba de fuego” a pocos días de disputar el próximo domingo el clásico del fútbol español en el Santiago Bernabéu, si bien puntualizó que sus jugadores están únicamente centrados en el partido contra el Galatasaray.

“No pensamos más allá del partido del jueves. Ya tendremos tiempo de pensar en el partido del domingo”, respondió al ser preguntado por si tiene previsto dar descanso a jugadores importantes como Sergio Busquets.





