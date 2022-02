No hubo milagro. Xavi Hernández lo esperó hasta último momento, pero ya ha dado a conocer la lista de convocados de su elenco para el choque de hoy entre Barcelona vs Napoli, por los dieciseisavos de final de la Europa League, donde los azulgranas empezarán en el Camp Nou el camino para conquistar el torneo. Aunque para este choque, el técnico culé no podrá contar con Ronald Araújo, quien es baja definitiva.

El uruguayo es baja al no haberse recuperado de una sobrecarga muscular. El central jugó los primeros 45 minutos del derbi ante el Espanyol que se disputó en el RCDE Stadium (2-2), pero no pudo salir al terreno de juego después del descanso. Araújo fue sustituido por Èric Garcia, que volvió a jugar cinco semanas después de su lesión.

En la lista de convocados tampoco figura Dani Alves, que no está inscrito para esta competición, y también son baja los lesionados Sergi Roberto, Memphis Depay, Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Ansu Fati.

Por contra, quienes sí estarán serán los fichajes Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang. Todos ellos disponbles y con minutos ya encima, listos para Xavi.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para iniciar el camino de la Europa League: Ter Stegen, Dest, Piqué, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Adama, Braithwaite, Neto, Pedri, Luuk De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie De Jong, Mingueza, Eric García, Aubameyang, Nico, Gavi y Arnau Tenas.

Barcelona vs Napoli: la previa

Los blaugranas retornan a la segunda competición más importante del ‘Viejo Continente’ desde la temporada 2003-2004. En aquel entonces, como ahora, Joan Laporta ejercía de presidente. Mientras que el actual DT era jugador activo con Ronaldinho, Carles Puyol, entre otros.

Los azulgranas vienen de dejar una mala imagen en el derbi catalán, donde estuvieron a minutos de perder frente al Espanyol, por lo que ahora buscarán la recuperación.

De su lado, Napoli pelea por conquistar el título de la Serie A con futbolistas importantes con el goleador Víctor Osimhen, el capitán del equipo Lorenzo Insigne, el portero David Ospina, el defensa Kalidou Koulibaly o el volante Fabián Ruiz.

