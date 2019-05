Casi marca el golazo de la final: terrible remate de Xhaka en Chelsea vs. Arsenal [VIDEO]

Casi marca el golazo de la final. Un terrible disparo de fuera del área que levantó a todo el público de sus asientos. Miedo en los fanáticos ‘Blues’, angustia para todos los ‘Gunners’. En el Chelsea vs. Arsenal , Xhaka casi marca el primer tanto del partido con un remate de fuera del área, que sorprendió a todo mundo, incluso para los que estábamos viendo por la TV.



El mediocampista suizo tomó la pelota y disparó desde esa distancia, al punto que Kepa voló por todo lo alto y no pudo tocar el disparo. Afortunadamente para los ‘Blues’, el disparo pasó por los lejos y Maurizio Sarri y sus dirigidos pudieron respirar tranquilos en Bakú.



Por otro lado, cabe recordar que los dirigidos por el técnico español Unai Emery llegaron a Bakú sin Henrikh Mkhitaryan. El atacante decidió no viajar por razones de seguridad, debido a las tensiones diplomáticas entre Azerbaiyán y Armenia, su país natal.



De otro lado, Chelsea quiere conquistar este torneo nuevamente. Los 'Blues' se coronaron campeones en el año 2013, después de vencer al Benfica por 2-1 en el duelo disputado en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. El cuadro comandado por el italiano Maurizio Sarri solo sufre la baja de N'Golo Kanté.





El remate de Xhaka que generó peligro en Chelsea-Arsenal. (Video: ESPN)

