Un baldazo de agua fría fueron los tres goles marcados por Ademola Lookman para el Bayer Leverkusen, que tras 51 partidos invictos, entre victorias y empates, fue apagado por un Atalanta que llegó envalentonado al Dublín Arena en Irlanda, ya que tenía como objetivo ser el nuevo dueño de la UEFA Europa League, cosa que logró. Los hinchas de la ‘Diosa’, tras consagrarse campeones, vivieron con algarabía este resultado. Sin embargo, en Sudamérica, específicamente en Argentina, Boca Juniors también celebró este resultado, ya que el reinado del equipo de Xabi Alonso finalmente llegó a su fin. Si el equipo alemán alzaba la copa, los ‘Xeneizes’ iban a ser superados en un récord histórico que pocos clubes lograron.

El Leverkusen no pudo sostener la buena racha que venía logrando en esta espectacular temporada, que floreció con los primeros frutos al obtener la copa de la Bundesliga. Con fechas aún por jugarse, el equipo de Xabi Alonso, de manera invicta (algo nunca antes registrado), se consagró como campeón de toda Alemania de forma anticipada, rompiendo la racha de 11 títulos consecutivos del Bayern Múnich. El nuevo objetivo para los ‘11 de la Compañía’ era la Copa Alemana y la Europa League, sin embargo, este último se esfumó.





Pese a que los alemanes venían con todas sus estrellas y motivados por ser el único equipo en todo el mundo que no había perdido en este 2024, la confianza o la presión de mantener estos registros les jugó en contra. Durante los primeros minutos del partido, se mostraron apagados y Xabi, junto a su comando técnico, se mostraron anonadados al ver que su equipo no era el mismo de los anteriores partidos. Así llegaron los dos primeros goles de Lookman, quien no tuvo piedad y puso adelante a Atalanta antes de la media hora.

Ya en la segunda mitad, Adli, Grimaldo, Wirtz y Frimpong intentaron por todos lados abrir el descuento. Sin embargo, cuando se mostraron positivos, un gol más de Lookman, quien se convirtió en el MVP del partido, a los 75′, apagó todos los sueños de los hinchas alemanes que estaban acostumbrados a empatar o remontar en los minutos finales del partido o en los descuentos. La posibilidad era imposible; ni el mejor Bayer lo podía hacer. Era un hecho: Atalanta es el nuevo campeón de la Europa League 2024.

Atalanta se consagró campeón de la UEFA Europa League. (Foto: AFP)





¿Por qué era importante para Boca que Leverkusen pierda?

El sábado pasado, el Bayer Leverkusen, conocido por su habilidad para evitar la derrota, consiguió una victoria de 2-1 sobre el Augsburgo en el último partido de la Bundesliga. De manera admirable para otros equipos, los ‘11 de la Compañía’ establecieron un récord de 51 partidos invictos (42 triunfos y 9 empates), tanto en torneos nacionales como internacionales. Asimismo, tenían como objetivo extender esta racha positiva y obtener un nuevo título este miércoles 22, sin embargo, Atalanta puso fin.

Con esta racha de victorias logradas por el equipo de Xabi, sus pupilos llegaban motivados para jugar la gran final y solo tenían una cosa por hacer: ganar. Aunque era un tema recurrente en el esquema de los alemanes, esta victoria no solo les brindaba la oportunidad de levantar la Copa de la UEFA Europa League, sino también de establecer un récord importante en el fútbol mundial. La gente de Boca estaba al tanto del partido y esperaba que la ‘Diosa’ fuera el equipo que derribara la hegemonía del Leverkusen.

Al igual que los alemanes, los ‘Xeneize’ en los años 1924 y 1926 ostentaban el récord del mejor desempeño futbolístico de un club argentino en la Primera División. Según detalló el estadígrafo Silvio Maverino para el medio El Gráfico, lograron 44 victorias y 7 empates durante ese período. Por eso, si el Leverkusen ganaba este miércoles en el Dublín Arena la Europa League, hubiese alcanzado los 52 partidos invictos, superando así la racha de Boca que tuvo su origen hace 100 años.

Sin embargo, tras no vencer a los italianos, este registro quedó en la historia y la posibilidad de conseguir el tan soñado triplete se desvaneció. Ahora, este sábado 25 de mayo, tienen programado enfrentarse a Kaiserslautern, equipo de la Segunda División que se salvó del descenso a Tercera en la antepenúltima fecha del presente certamen del ascenso alemán, en la final de la Copa Alemana. El equipo de Xabi tiene como objetivo lograr este nuevo título para superar el sabor amargo de no haber conseguido el título europeo.

Es relevante señalar que el Leverkusen quebró el récord de los 48 partidos sin perder del Benfica (1963-1965), que previamente ostentaba la racha más extensa en Europa desde la creación de las competiciones internacionales de clubes de la UEFA en dicho continente. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el equipo mantuvo su invicto desde el 27 de mayo de 2023, cuando sufrieron una derrota por goleada de 3-0 ante Bochum en el último encuentro de la pasada Bundesliga. Tras la victoria contundente de Atalanta en la final, el equipo alemana se encuentra en un nuevo punto de partida.

Xabi Alonso tiene la posibilidad de sumar su segundo título como entrenador al enfrentarse contra Kaiserslautern en la final de la Copa Alemana. (Foto: Agencias).





