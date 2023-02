Barcelona vs. Manchester United chocan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 16 de febrero, en el marco de los dieciseisavos de final de la Europa League. El encuentro se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou y está programado para iniciar desde las 12:45 p.m. (hora peruana). Los canales encargados de transmitir el duelo para América Latina son ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre y SKY Sports, mientras que Movistar y beIN Sports televisarán el encuentro para Europa. No te pierdas el minuto a minuto más completo de todos, así como la programación del encuentro entre los ‘Blaugranas’ y ‘Red Devils’ por la web de Depor.

Manchester United se alista para el duelo entre Barcelona vs. Manchester United, por la Europa League. (Video: Manchester United)

Barcelona vs. Manchester United: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Kessié; Raphinha, Gavi, Lewandowski.

Manchetser United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Rashford, Fernandes, Sancho; Weghorst.





