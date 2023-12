Liverpool vs. Union Saint-Gilloise se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la sexta fecha del Grupo E de la Europa League 2023-2024. El duelo está pactado para el jueves 14 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el estadio Lotton Park. La transmisión oficial será de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Los regalos de navidad de los jugadores de Liverpool. (Video: Liverpool)

Liverpool vs. Saint-Gilloise: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; T. Alexander-Arnold; I. Konaté, J. Quansah, K. Tsimikas; H. Elliot, R. Gravenberch, W. Endo; M. Salah, D. Núñez, D. Jota.

Alisson; T. Alexander-Arnold; I. Konaté, J. Quansah, K. Tsimikas; H. Elliot, R. Gravenberch, W. Endo; M. Salah, D. Núñez, D. Jota. Saint-Gilloise: A. Moris; A. Castro-Montes, K. Mac Allister, C. Burgess, K. Machida, C. Terho; J. Amani, C. Vanhoutte, C. Puertas; G. Nilsson (K. Rodríguez, 67′), M. Amoura.