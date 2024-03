Con el colombiano Luis Díaz, Liverpool vs. Sparta Praga se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 7 de marzo por la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League en partido que se llevará a cabo en el estadio Generali Arena de la localidad de Praga (República Checa). El partido está programado para las 12:45 del mediodía (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Celebración del gol del papá de Luis Díaz del Liverpool en la Premier League. (Vídeo: X).

Liverpool vs. Sparta Praga: posibles alineaciones

Liverpool: Kelleher; Robertson, Van Dijk, Konaté, Arnold; Mac Allister, Szoboszlai, Endo; Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo

Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Ángelo Preciado, Kaan Kairinen, Qazim Laçi, Haraslin, Wiesner; Olatunji, Jan Kuchta