Liverpool vs. Sparta Praga se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 14 de marzo en el partido de vuelta de la Europa League 2024. Puedes consultar los canales de televisión y horarios del emocionante encuentro, donde destacará la participación del colombiano Luis Díaz. En el encuentro de ida, el partido terminó 5-1 a favor de los ‘Rojos’, con goles de MacAllister, Núñez, Díaz y Szoboszlai. Este segundo enfrentamiento comenzará a las 3:00 p.m. (hora de Perú y Colombia) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Liverpool vs. Sparta Praga por el partido de vuelta de la Europa League. (Vídeo: @LFC).





Liverpool vs. Sparta Praga: posibles alineaciones

Liverpool: Kelleher; Robertson, Quansah, Konaté, Gómez; Mac Allister, Elliott, Endo; Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo.

Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Krejci, Sorensen; Ángelo Preciado, Kaan Kairinen, Zeleny, Kairinen; Haraslin, Birmancevic, Jan Kuchta.